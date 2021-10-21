退役女兵反殺醉漢遭羈押324天　獲國家賠償

雲南麗江市永勝縣「90後」退役女兵唐雪，早年遭一名醉酒男子持刀襲擊時，持刀將對方反殺。唐雪事後遭警方刑拘、檢方批捕，被羈押324天後，才獲省檢察院認定為正當防衞，撤回起訴。作為內地近年來影響力最大的正當防衞案件之一，該宗近日出現新進展，縣檢察院作出國家賠償決定，唐雪獲賠約18萬元人民幣（約22萬港元）。

案發於2019年2月8日深夜11時許，唐雪參加完朋友的生日聚會後，朋友駕車送她回家途中，一名醉酒李姓男子突然攔截車輛，後被同行人拉開。及後，唐雪下車步行回家，李男無故上前辱罵，惟唐雪未有理會。她後來因沒帶鑰匙，致電父親唐加勇開門，並在電話中透露遭李男辱罵一事。及後，唐加勇帶唐雪找李男理論，惟後者突然發難，3人隨即扭打在一起，及後才被李的友人勸阻。

至翌日凌晨，李男與父母、朋友一起到唐家，先為事件道歉，後又要求唐加勇對打傷自己一事給個說法，唐加勇未理會，李已被同行人拉扯回家。未料至凌晨1時許，李忽然持菜刀再次到唐家，用菜刀對唐家大門亂砍，其友人見狀立即上前奪刀。此時，唐雪從廚房拿了一把紅色削皮刀及一把黑色水果刀出門查看，卻被李一腳踢中腹部，兩人隨即扭打在一起。

過程中，唐雪先使用紅色削皮刀與李男打鬥，惟李男身高約1.9米，唐雪不敵，於是改持水果刀向李男揮舞。兩人隨後被拉開，李男跑離現場時突然跌倒，友人上前查看，才發現李男中刀負傷，隨即把他送到醫院，惟經搶救無效死亡。經檢驗，李的死因是遭人用銳器致傷右胸部，傷及動脈，引致急性失血性休克死亡。

同年2月10日，唐雪被永勝縣公安局刑事拘留。同月25日，檢方批准逮捕，唐雪被羈押於麗江市看守所。警方偵查終結後，於翌月13日以涉嫌故意傷害罪移送檢方審查起訴。永勝檢方受理後，報送麗江市檢察院審查起訴。麗江市檢察院將此案交辦由永勝檢方辦理。此後，因案件事實不清，證據不足，該案曾兩次退回警方補充偵查。警方均補查重報。直至同年12月30日，雲南省檢察院認定唐雪屬正當防衞，永勝縣檢察院同日撤回起訴，唐雪獲釋。

至今年5月21日，唐雪委託律師向永勝縣檢察院申請國家賠償。唐雪接受內媒採訪時表示，之所以在獲釋近1年半後才申請國家賠償，一方面是因剛獲釋時，不少輿論質疑她是故意殺人，給她造成巨大的心理壓力，另一方面是考慮到死者李男的父母感受。她坦言，案件導致她與家人承受巨大的壓力，死者父母也失去了兒子，「兩個家庭都是受害者」。