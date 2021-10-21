海警公安破走私成品油案　涉額1.4億人民幣

福建省海警局周三（20日）通報，該局近日與省公安廳聯合開展打擊走私成品油專項行動，成功搗破1個走私犯罪網絡、4個涉油走私犯罪團夥，扣查8艘涉案船舶。初步查證全案涉及的成品油近2萬噸，金額高達1.4億元（人民幣，下同，約1.68億港元），是近年來福建海警綜合打擊成品油走私成效最明顯的案件。

省海警局表示，今年5月下旬接獲線索，一個長期盤據閩浙交界附近海域的犯罪網絡，持續進行走私成品油活動。在省公安廳的協助下，專案組經過3個多月的偵查取證，詳細掌握涉案人員、船舶及銷售渠道等訊息。經調查發現，4個犯罪團夥長期在閩浙交界海域，借助臨近敏感海域區位特點，企圖通過跨省勾連、機動搶灘、流竄作案的方式逃避執法部門監管。

至今年8月28日，福建海警局決定全面收網，並在當晚以陸海聯動，組織執法人員分赴寧德霞浦、福鼎及泉州石獅附近海域同步查緝，經過10多個小時的連續奮戰，涉案56人悉數落網，並在現場繳獲現金逾240萬元（約288萬港元），當局成功徹底斬斷一條境內外人員密切勾連、頻繁走私成品油的海上非法交易通道。