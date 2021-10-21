內地昨增21宗確診　本輪疫情蔓延10省區市

內地爆發新一波本地新冠疫情，國家衞健委周四（21日）公布，前一日新增21宗確診病例，其中13宗為本地個案，8宗境外輸入。3天內8個省區市新增近40宗感染個案。自上周六（16日）陝西西安通報2名上海遊客核酸檢測受感染以來，截至目前，本輪疫情已蔓延寧夏、甘肅、內蒙古、湖南、北京、貴州、河北、湖北、青海等10省區市。

過去一日新增本地確診甘肅5宗，寧夏4宗，內蒙古和湖北各2宗，新增境外輸入病例則為上海6宗，河南、廣東各1宗；同日新增27無症狀感染病例，其中7宗本地個案分別在雲南3宗，河北2宗，湖南、貴州各1宗；其餘20宗境外輸入。至今內地累計96,622人確診，當中4,636人病亡。

湖北和青海是本輪疫情新發現確診和感染者的地區，其中，湖北天門市新增2宗外省輸入確診病例，為廣東省廣州市人。兩人於9月25日從廣州出發，前往內蒙古、甘肅自駕遊，途經湖北、陝西等地。周三（20日）於天門市第一人民醫院接受核酸檢測，結果顯示受感染，已立即轉至定點醫院隔離治療。初步判斷確診病例密切接觸者57人，已全部集中隔離，相關地區正逐級採取封控管控等措施。

青海省新增確診者張某於本月15日從甘肅張掖市乘坐動車回蘭州，2日後再乘列車到達平安驛站。周三平安區疾控中心報告張某檢測結果受感染，周四凌晨證實確診，目前已轉至定點醫療機構隔離治療。

據本輪疫情最早確診的上海遊客姜先生表示，他與妻子計劃於上周六到西安兵馬俑博物館遊覽，因博物館要求進館出示48小時以內核酸檢測報告，他於是跟妻子前一日主動到嘉峪關市中醫醫院接受檢測並發現確診。如非兵馬俑景區對疫情防控要求嚴格，很可能這次疫情的傳播會更廣泛。