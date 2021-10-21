蘭州市民通宵採樣　學校停課離省須24小時檢測證明

甘肅省近日爆發本地新冠疫情，周三（20日）再多5人確診。據該省於同晚舉行的第二場新冠肺炎疫情防控新聞發布會上披露，截至當日下午4時，全省涉疫4市已共採集檢測樣本逾85萬份，嘉裕關多地將開展第二輪全民檢測。該省交通廳周四（21日）宣布市民經鐵路站、汽車客運站和機場出省，需提供24小時內有效核酸檢測證明。該省省會蘭州市亦決定自周四起全市中小學及幼稚園停課。

自周三晚上開始，蘭州市城關區、安寧區和七里河區擴大核酸檢測範圍，開展24小時核酸檢測。周四凌晨有市民冒着只有4℃低溫，臨時搭建的核酸檢測站接受檢測。另連日來，蘭州已對多個居民小區進行封閉式管理。蘭州市教育局周三深夜發布通知稱，為防止疫情在校園內傳播，決定自周四起停止全市中小學幼稚、校外培訓機構線下教學培訓活動，復課時間另行通知。所有學校師生須按屬地安排，在周四至周五（22日）完成核酸檢測。

據蘭州市衞健委消息稱，目前蘭州已成立53個流調組，全面摸排確診病例的活動軌迹，排查密接及次密接人員，對可能有風險者，分類落實核酸檢測、隔離留觀等健康管控措施。為加快確診病例行動軌迹涉及小區、學校和場所風險人員核酸檢測進度，當地共設立150個核酸採樣點。

該市疫情聯防聯控領導小組辦公室周三晚發通告要求，非必要不離開當地，確需離開必須憑健康碼綠碼和48小時核酸檢測無感染證明通行；麻將館、洗浴、戲院等空間相對密閉場所暫停營業；所有旅遊景區景點關停；地鐵巴士實施限流運行。