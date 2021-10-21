華漁船韓水域沉沒4死2失蹤　獲救船員已返航

南韓群山海洋警署周三（20日）表示，當日凌晨在全羅北道群山市、山東青島西南海域發生中國漁船沉沒事故，4名船員遇難，另2人失蹤，其他獲救船員已移交中方。周四（21日）上午中國駐南韓光州總領事館表示，與事故船隻同行的另一艘中國漁船已安全返航，目前中韓海警聯同山東省漁業部門正積極搜尋失蹤者。

據內媒報道，南韓群山海洋警署於周三約凌晨零時5分接報稱，一艘載有15名船員的中國漁船在南韓西南方約124公里處海域沉沒，其中8人被同行船隻及時救起。該署派員趕往現場後再救出4人，其中1人情況良好，3人已失去知覺。另據南韓警方通報，同日下午救援人員再從沉沒船隻的漁網中救出一名船員，隨後證實已無生命體徵。

南韓群山海洋警署局長金忠冠於周四表示，經過通宵搜救，仍有2名船員失蹤，該警署將繼續派出2艘海警船和2艘漁導船，聯同2艘中國海警船在事發海域搜救。

涉事船隻為一艘239噸級漁船，獲批在南韓全羅北道群山市接近青島的南韓專屬經濟區捕撈作業。南韓警方周三引述獲救船員稱，事發時船員正在進行作業後的清理工作，漁船前方及側方遭巨浪沖擊，船身急劇傾斜後沉沒。