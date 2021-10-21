台外長下周訪中東歐2國　未能出席月底意大利會議

台灣的外交部長吳釗燮下周二（26日）將前往斯洛伐克，出席當地智庫舉辦的論壇並發表演講，其後轉往捷克首都布拉格出席參議院活動，並與布拉格市長賀吉普會晤。而他早前獲「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請參加本月底於意大利舉行會，則因行程安排未能配合，將改以視像或電話方式致意。

台外交部發言人歐江安周四（21日）表示，吳出席斯洛伐克「全球安全智庫」首次舉辦的台灣論壇，並就「疫情之後：韌性與全球經濟合作」發表演講。吳此行目的是為深化台灣與中東歐國家的交流合作，台歐洲司長陳立國也將陪同。

吳其後將轉往布拉格，接受捷克參議長維斯特奇爾首度頒發「國際貴賓獎項」銀質獎章。期間，又將與布拉格市長賀吉普會晤，參加由捷克國家科學院亞非研究所及智庫「解析中國」合辦的研討會。

歐江安指出，台灣「國發會」主委龔明鑫與吳分別訪問中東歐多國，兩者行程未重疊但互相呼應，顯示台灣以實際行動闡述重要戰略地位、強勁經貿實力以及捍衞民主自由的決心。她又表示，未來在打造全球具備韌性的民主供應鏈過程，及維護台海和平穩定的努力中，台灣均扮演關鍵角色。