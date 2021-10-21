成都重慶打造雙城經濟圈　勢成內地第4大城市群

中共中央、國務院周三（20日）印發《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》，內容提出強化重慶和成都中心城市帶動作用，推動兩地於2035年形成有實力、有特色的雙城經濟圈，並進入現代化國際都市行列。據了解，成渝地區將是繼京津冀、長三角和粵港澳大灣區後，內地第4大城市群。

綱要指出，成渝地區雙城經濟圈規劃範圍包括重慶市的中心城區及萬州、涪陵、綦江等27個區（縣），開州、雲陽的部分地區，四川省的成都、自貢、瀘州、德陽等15個市，總面積18.5萬平方公里，2019年常住人口9,600萬人，地區生產總值近6.3萬億元人民幣（約7.6萬億港元）。該區域是中國西部人口最密集、產業基礎最雄厚、創新能力最強、市場空間最廣闊、開放程度最高的區域，在國家發展大局中具有獨特而重要的戰略地位。

綱要指出，成渝地區綜合實力和競爭力仍與東部發達地區存在較大差距，特別是基礎設施瓶頸依然明顯，城鎮規模結構不盡合理，產業鏈分工協同程度不高，科技創新支撐能力偏弱，城鄉發展差距仍然較大，生態環境保護任務艱巨，民生保障還存在不少短板。

規劃提出9項重點任務，包括構建雙城經濟圈發展新格局、合力建設現代基礎設施網絡、協同建設現代產業體系、共建具有全國影響力的科技創新中心、打造富有巴蜀特色的國際消費目的地、共築長江上游生態屏障、聯手打造內陸改革開放高地、共同推動城鄉融合發展、強化公共服務共建共享等。目的是把成渝地區雙城經濟圈建設成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地。