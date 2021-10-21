北京警方行拘39歲嫖妓男　傳為鋼琴家李雲迪

內地網絡周四（21日）起流傳，有「鋼琴王子」之稱的中國著名鋼琴家李雲迪涉黃被捕，其在綜藝節目的畫面也被打格。北京市朝陽區警方其後通報，指接獲群眾舉報，有人在該區賣淫嫖娼，經依法調查，拘捕一名29歲陳姓賣淫女子及39歲嫖客李某迪，兩人對違法事實供認不諱，目前均已被行政拘留。有內媒指出，案中李某迪即是李雲迪；李雲迪方面至今尚未回應事件。

據了解，有網民爆料稱，李雲迪涉黃被捕，連他最近參與的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》相關介紹和鏡頭也都被刪除。惟有傳媒引述播出《披荊斬棘的哥哥》的芒果TV回應指，是後製時誤將李雲迪打格，並重新換上無格畫面。

惟事件至晚上出現突破性發展，北京市公安局微博官方帳號上載一張鋼琴照片，配文稱「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯……」，引起網民諸多猜測；不到半小時後，北京市公安局朝陽分局證實，近日拘捕一名39歲嫖客李某迪，連同官媒在內，多間傳媒均猜測李某迪即為李雲迪。

內媒報道，李雲迪的個人微博周四中午1時許曾發文，為自己參加的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》作宣傳。同時在最新一期的節目中，李雲迪的鏡頭並無被刪除。內媒記者曾致電李雲迪父親李川及其經理人的電話，但至今仍無人接聽。對此，李雲迪的前任經理人也表明不太清楚。同時，《披荊斬棘的哥哥》出品單位芒果TV暫未就事件回應。

公開資料顯示，李雲迪於1982年10月7日出生，2000年在第14屆蕭邦國際鋼琴比賽中獲得金獎，成為有史以來最年輕的獲獎者。蕭邦國際鋼琴比賽是世界上最著名、級別最高的鋼琴比賽之一，每5年一屆，在波蘭首都華沙舉辦，以嚴格著稱；如評委們認為某一獎項沒參賽者有足夠資格得到，就會讓獎項懸空。在此之前，第12、13屆比賽都因參賽者水平被評判認為不夠優秀，而讓金獎空缺。