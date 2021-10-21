中俄艦隊聯合巡邏　疑似繞航日本一周

由10艘軍艦組成的中俄聯合艦隊周一（18日）通過津輕海峽，由日本海駛入太平洋。日本防衞省周四（21日）通報中俄軍艦的最新動向，表示它們穿越海峽後沿日本太平洋沿海南下，疑似計劃繞航日本一周，期間有艦載直升機升降。

日本防衞省統合幕僚監部表示，中俄艦隊周一傍晚6時在青森縣尻屋崎東南偏東約40公里並前往東南方。周三（20日）凌晨1時，艦隊駛至千葉縣犬吠埼以東130公里海域，繼續向南航行；至翌日凌晨4時，中俄軍艦駛到小笠原群島須美壽島和鳥島之間的海域向西前進。日本海上自衞隊同時在須美壽島西南50公里至100公里的海域，發現中國海軍卡28及俄羅斯海軍卡27艦載直升機先後升降。

日本海上自衞隊出動P3C海上巡邏機、掃雷艇、兩艘護衞艦，收集中俄艦隊情報及實施警戒監視；航空自衞隊戰機亦緊急升空，應對中俄艦載直升機升降。

根據日本防衞省此前通報內容，這支中俄艦隊由中方055型驅逐艦南昌號、052D型驅逐艦昆明號、054A型護衞艦濱州號及柳州號、903A型補給艦東平湖號，以及俄方驅逐艦潘捷列耶夫海軍上將號及特里布茨海軍上將號、導彈測量船克雷洛夫元帥號、護衞艦響亮號及俄羅斯聯邦英雄阿爾達爾‧齊登扎波夫號組成。