警破手機維修詐騙團夥　以次充好偷換原廠零件

手機已成為內地人的生治必需品，惟有不法分子利用市民急於維修故障手機的心態，虛構誇大手機故障原因，以次充好甚至偷換正常手機零件，並騙取高額維修費用。上海警方近日成功搗破一個以吳某為首的犯罪團夥，在全國各地拘捕數十名疑犯，其中包括吳某在內的20名疑犯因涉嫌詐騙罪已被逮捕，涉額金額逾3,000萬（人民幣，下同，約3,698萬港元）。

警方早前接獲一名倪姓市民報案稱，他今年初不小心把手機屏幕摔破後，雖能使用但不美觀，便通過網絡尋找該手機品牌的維修商，並撥打排位靠前的「客服電話」。「客服」起初聲稱維修費僅200元（約247港元），倪某便帶同手機前往「客服」指定的實體門店，惟門店工程師拆開檢查後，便聲稱手機不但外屏碎裂，內屏也已損壞，只能更換屏幕。眼見原本還能使用的手機變成「黑屏」，倪只好答應支付3,200元（約3,944港元），更換所謂「原裝屏幕」。

未料到了3月，手機出現故障，倪某此次直接前往該品牌手機的官方維修點，維修過程中，過程中，工作人員告知倪某，手機內屏根本未曾修理或更換，也沒明顯故障。倪某懷疑自己受騙，於是報警。

警方展開調查後，鎖定一間位於福建省的「量子穿梭傳媒有限公司」。經查，該公司在全國6個城市開設了20間手機維修實體門店或加盟店，同時在各大電商平台設立了15間網店。在網絡搜索引擎上，該些店舖均聲稱是「品牌官方維修點」，卻經常發生消費糾紛。

警方研判這是一個網絡發布廣告招攬客戶，以低價誘騙客戶上門或寄件維修，進而騙取高額維修費用的新型詐騙團夥。在全面掌握該公司及各門店的組織架構及主要疑犯身份後，警方上月7日在廣東、湖南、山東、安徽、福建及上海同步收網，將整個團夥一網打盡。

疑犯被捕後，如實交代了犯罪手法和作案過程。「線上客服」會安排專人到各搜索網站及平台進行維護操作，確保客戶在搜索相關手機維修關鍵詞時，會先看到該團夥所開店舖和聯繫方式，誤玄消費者以為搜索到的是品牌官方維修店。客戶到店後，工程師首先以檢測維修為由把手機拿走，趁機製造黑屏、無法開機等假象，迫使客戶同意支付高額維修費用，實際上換上二手或假冒零件，有時甚至沒更換；如客戶拒絕維修，工程師也會暗中將手機原裝零件拆下替換後，再倒賣獲利。