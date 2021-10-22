珠寶店遭撬門搬走貨品　商場︰該店長期欠租

家住安徽合肥市的馬女士近日向內地傳媒投訴，指其位於合肥佳源廣場的珠寶店早前遭被商場工作人員撬門，店內貨物被全部搬走；馬女士承認與商場營運方存在租約糾紛，但批評商場在沒通知的情況下撬開店門並搬走貨品。對此，佳源廣場負責人陳經理則指，馬女士長期拖欠租金，多次溝通未果，強調搬走貨物是「無奈之舉」。

事發於本月11日上午，馬女士忽然收到朋友發來的一段短片，顯示其珠寶店捲簾門遭人撬開，店內空空蕩蕩，只有兩盞紅燈籠擺在地上，店內價值近1,000萬人民幣（約1,200萬港元）的珠寶及展櫃不翼而飛。她起初以為店內貨物被盜，經打聽才得知是商場派人撬門搬貨。馬女士承認與商場存在糾紛，但強調近半年來一直尋求溝通，「實在不明白他們為甚麽要撬門搬走東西」，因擔心被搬走的貨物受損，又害怕商場再次侵害其財產，事後已報警求助。

對此，陳姓經理則指，商場之所以搬走貨品，是因對方長期欠租，商場多次發函溝通，但對方拒絕繳納租金；在今年6月，商場已發函宣布解除合約，要求該店搬離，事發前一天也發函要求對方清空商舖。惟馬女士反駁，她未曾收到商場的函件，又指商場招商時曾承諾珠寶店可免除租金，雙方曾簽訂協議，惟商場今年6月起突然要求交租，並要求補回之前的租金，讓她不能接受。

馬女士提供的「租賃合同補充協議」顯示，根據商場和店舖約定，從2019年11月至2020年6月30日，因扶持及疫情原因減免房租，租金和物業費均為「0元」。惟陳姓經理稱，從來不存在所謂的免租，又強調搬走的貨品目前妥善存放在保險櫃中，待雙方矛盾調解後，一定會如數奉還。記者隨後向警方查詢，警方指目前正處於前期偵查階段，暫未立案處理。

對此，有內地律師指出，從珠寶店提供的證據來看，雙方確實簽訂了免租的補充協議，商場方應按協議履行免租的義務；如商場方認為該協議並非自己簽訂，則應提供相應證據證明。律師強調，即使珠寶店拖欠租金，商場方也無權強行撬開商舖門鎖，並將店內商品拿走抵扣租金或當作抵押要求商舖支付欠租。