解放軍南海演練　補給艦惡劣海況中輸油

解放軍南部戰區微信公眾號周四（21日）通報，南部戰區海軍某作戰支援艦支隊近日奔赴南海某陌生海域，在惡劣氣象環境下連續數天展開實戰化海上綜合作戰支援演練，檢驗多個核心作戰課目，錘煉部隊協同作戰能力。

演練中，該支隊的補給艦青海湖號剛抵達演練海域，便接獲「敵」情通報，發現一艘「敵對」武裝漁船。青海湖號利用提前發現「敵」船的有利時機，果斷實施火力打擊，精準消滅目標。「敵情」解除後，綜合登陸艦祁連山號接到指令，迅速靠近青海湖號右舷補給陣位，官兵快速發射引纜，在兩艦之間架起承載索後，立即對接輸油管線展開油料補給。

完成補給後，祁連山號按計劃脫離，並重新佔領縱向補給陣位。通過輸油管線，兩艘巨艦猶如一字長龍連成一體，在波濤洶湧的大洋上乘風破浪。訓練數天後，青海湖號遇上颱風，官兵隨即按計劃由訓轉戰，進入防風部署。在颱風來臨前，青海湖號在惡劣海況中再次展開補給演練，成功與受補給的艦船對接，進行補給。

在持續數日的海上訓練中，該支隊針對戰鬥力建設中的短板弱項，先後進行海上漂泊並靠補給、編隊運動、營救落水人員等多個訓練課目，檢驗多套戰法訓法，提升部隊在複雜條件下遂行綜合作戰支援的能力。