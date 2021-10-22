台逆子37刀弒母斬頭顱一度無罪　改判無期徒刑

台灣桃園市男子梁崇銘，3年前吸毒後砍殺母親37刀，還狠心切下頭顱，一審判他無期徒刑，二審改判無罪遭撤銷發回。台灣高等法院更一審認定，梁殺母時並非完全欠缺辨識及控制能力，改判無期徒刑。檢方上訴後，最高法院周四（21日）駁回確定。

36歲的梁男是家中老么，2018年10月18日晚他服食安非他命及卡西酮類毒品後突然發狂，拿刀朝67歲的母親猛砍，斬下其頭顱拋下樓。一審桃園地院考量他行兇時辨識能力降低，依殺害直系血親尊親屬罪 判處無期徒刑。上訴後，二審高院認定，梁行為時處在卡西酮類物質作用的最高期間，導致欠缺辨識行為能力，改判無罪，並依精神衞生法將他責付桃園市府衞生局，檢察官不服提上訴，最高法院火速撤銷發回更審。

高院更一審依警方逮捕過程的錄影畫面及警員證述，認定梁案發時的行為表現，確與常人有異，部分認知理解能力及精神狀態受精神障礙影響，但仍有自由意識控制行為，事後他對持刀砍人會致死一事，也可以辨識後果。高院更一審判處無期徒刑，梁及檢方提上訴，最高法院最終駁回定讞。