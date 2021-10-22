美測試高超音速武器　華反問意欲何為

外界關注中國高超音速導彈發展之際，美國近日在兩地展開相關武器測試，其中一次成功但另一次失敗。中國外交部周五（22日）表示，對於美國反復對中方的試驗表達擔憂，促請美方對外說明發展高超音速武器意欲何為。

美國國防部周四（21日）公布，桑迪亞國家實驗室周三（20日）在維珍尼亞州瓦勒普斯飛行基地，成功對高超音速武器組件原型進行3項新測試，對發展海軍「常規快速打擊」及陸軍「長程高超音速武器」的進攻性高超音速打擊能力提供有用的資訊；測試同時在現實的操作環境中，展示先進的高超音速技術、能力和原型系統。海軍和陸軍計劃在2022年財政年度，進行「通用高超音速導彈」的飛行測試。

國防部周四也在阿拉斯加州太平洋太空港發射場測試長程高超音速武器，但因搭載高超音速滑翔體的推進火箭故障而告吹，被視為美國與中國、俄羅斯競爭發展高超音速武器的一次挫敗。國防部稱測試用的推進火箭非高超音速武器計劃一部分，與「通用高超音速滑翔體」無關，正檢視測試過程了解失敗成因。

中國外交部發言人汪文斌回應時表示，美國擴散高超音速導彈的技術，反復對中國正常的航天器試驗表達擔憂，並借此渲染「中國威脅論」，反問國際社會是否有充分的理由對美方的舉動表達擔憂。他敦促美國充分尊重各國發展正常國防力量的權利，停止借渲染所謂的「中國威脅論」而大肆擴充軍力的伎倆。