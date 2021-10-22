台警涉光顧娛樂場所遭記過　辯稱「拿糭」興訟敗訴

台灣台南市警察局善化分局早前在八大場所臨檢期間，在「娛樂小吃店（有陪酒小姐的餐廳）」後方的停車場內發現一名彭姓警員，經通報政風室移請督察室調查後，彭男因涉足不當場所而被記過1次。彭男事後不服，提起行政訴訟，辯稱自己只是「去拿肉糭」，惟不被法官採官，最終高雄市高等行政法院判其敗訴。

判決書指，善化分局去年9月在轄區內執行臨檢勤務時，在停車場內發現彭身，因查無犯罪事實而放行；惟台南市警局進行資安稽核時，發現彭男曾去過被列為娛樂場所的小吃店，遂對其記過。彭男不服處置，提請復審但被駁回，於是又提起行政訴訟。

彭男辯稱，他當天接到友人來電前往小吃店「拿肉糭」，他當時站在停車場內，因角度問題被誤認為是從店內的包廂跑出，強調自己並未進入店內消費，質疑處分程序有瑕疵，請求法院撤銷。台南市警局則指，根據臨檢警員所述，小吃店左右方均有停車場，加上路邊均可停車，如彭男並非消費，為何會把車輛停泊在僅供顧客停泊的停車場內。

法官認為，彭男雖辯稱是要向友人拿肉粽，但拿不出證明，且值勤警員證稱，確實見到彭男倉促離去，最終不採信彭的說詞，判其敗訴。全案可上訴。