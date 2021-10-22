半裸漢當街吸食強力膠惹恐慌　家人︰管不住

台灣雲林縣北港鎮近日有一名男子赤裸上身，一邊吸食強力膠，一邊騎單車，引起民眾恐慌。警員接報後，周四（21日）盤查該名男子，對方坦承吸食強力膠，但因強力膠並非列管毒品，只能依《社會秩序維護法》送辦，並請其家人與衞生單位協助就醫。

當地民眾指，近日在北港運動公園周邊發現許多強力膠包裝，竟是該名男子吸食強力膠後所丟棄。由於男子上身赤裸，只穿短褲，經常在公園內吸食強力膠，甚至在路上一邊騎單車一邊吸食，有時還會向路人要錢，雖未出現攻擊行為，但已引發民眾恐慌。

警方周四在公園內找到該男子，將他帶回警局偵訊。偵訊後，警方通知其家人妥為照顧，但家人無奈表示「管不住」。警方事後已將男子列為特別注意人口，並加強定時巡邏掌握其行蹤。

警方指出，強力膠被稱為「窮人的毒品」，但並非列管毒品，摩擦生熱後會產生甲苯，具迷幻作用，早年曾流行，但現在已很少人吸食。縣衞生局則指，吸食強力膠成癮並非毒癮，該男子也並非精神病患者，目前只能從旁關注，但如出現自傷或傷人情況，衞生單位便會介入，協助就醫安置。