中學生軍訓遭毆至腦出血　老師認出手卻沒打頭

家住河北省張家口市的小朱（化名）今年15歲，9月時獲石家莊柯棣華醫學中等專業學校錄取。但開學不久，小朱便遭班主任范某毆打。小朱因顱內血腫需動手術，可能有後遺症。范某事後承認打人，但指小朱頭部的傷是因其磕頭道歉「磕傷」。小朱家人經已報警，案件正在調查中。范某已被學校暫時停職。

報道稱，事發於今年9月4日，學校安排新生前往石家莊市新樂市化皮鎮某軍訓基地進行入學軍訓。因為在基地內等待分配宿舍時淋了雨，小朱在班級群內發送了一段侮辱班主任的錄音，令范某和另一班主任張某非常生氣。當日下午 5 時許，范某將小朱帶到了自己的宿舍，期間張某則在宿舍外來回走動。張女士稱，小朱在宿舍內遭范某拳打腳踢，又用拖把棍打他頭部。

事發後小朱表示身體不適，但班主任要求他繼續參加軍訓。由於學生的手機都被收繳，小朱的家人直到6日後軍訓結束才得悉他被打。張女士隨即與丈夫從河北張家口出發去石家莊接走兒子，同晚返回河北醫科大學第二醫院住院檢查，發現其右額硬膜外血腫、右額腦挫裂傷、右額骨骨折、左耳鼓膜穿孔、左手掌骨骨折，全身還有多處挫傷。小朱之後在醫院接受了開腦手術，醫生稱小朱腦組織曾受嚴重壓迫，神經功能或受捐且無法恢復。

對於小朱的傷勢，范某表示非常后悔，又指他與學校各為小朱墊支了 2萬和4 萬多元的醫療費。他承認曾用木棍打小朱的肩膀和腿部，但絕對沒打頭，可能當時他主動跪下磕頭認錯，「磕了十來個，那個力度非常大」，才導致頭部受傷。校方一名負責學生管理的李老師周三（20日）向記者稱，由於涉事老師事後沒上報事件，導致學校未第一時間將學生送院，承認管理方面有漏洞。該老師又稱，待司法機關對事件作出最後認定之後，學校才能與涉事老師解除合約。