舉報李雲迪建功　網民誇「朝陽群眾」全球第5大情報組織

內地著名鋼琴家李雲迪因嫖娼被捕震驚全城，將其查獲的北京市朝陽公安分局稱，是接獲群眾舉報後開展調查。有統計，以往房祖名、柯震東、張耀揚、宋冬野、黃海波等藝人因涉黃涉毒被查獲，均是「朝陽群眾」舉報建功。因此有網民戲稱， 朝陽群眾是全球第5大情報組織。

所謂「朝陽群眾」或「朝陽大媽」其實只是統稱，並非有組織的團體，其「成員」的身影隨處可見，可能是商場超市裏的保安，可能是路邊的志願者，又或者是晨運的一個個平凡路人。朝陽群眾大概由5類人組成，包括治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏員、治保積極分子。朝陽區面積約470平方公里，朝陽群眾估計有14萬，他緊盯着區內各種人事物。

內媒形容，朝陽群眾無孔不入，「大爺大媽的信息量非常大，收衞生費、登記出租房屋、觀察小區裏進進出出的人，他們其實對每個人家裏情況都有一本帳。有社區民警稱，很多人把自行車十塊錢二十塊錢就賣給收廢品的，他就會留意這可能是小偷。抄水錶的到人家裏覺得味道不對，可能是吸毒。據報，去年朝陽群眾共向警方提供8,300多條有價值線索，協助破案370多宗，拘留250多人。

有網民戲稱，朝陽群眾是繼美國中情局（CIA）、前蘇聯國家安全局（KGB）、以色列情報機構莫薩德（Mossad）和英國軍情六處（MI6）後，又給其冠以「BJCYQZ」的英文縮寫名稱。