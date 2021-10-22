台舊商住廈大火死者公祭　陸配家屬赴台赴喪

台灣高雄市鹽埕區城中城大樓火警造成46人遇難，高雄市政府周五（22日）於第一殯儀館舉行公祭，台灣的蔡英文總統和市長陳其邁均有到場向罹難者弔唁並向家屬致哀。蔡英文上香後隨即離開，未有發言，全程不到3分鐘。這次火災中有陸配家屬遇難，高雄市政府在陸委會和海基會的協助下，日前助陸配家屬抵台。因防疫規定，陳其邁無法親自慰問，已致電表達關懷。

上午9時許，包括陳其邁在內各市政府主要官員，以及各黨派的政治人物分別抵達現場。蔡英文則大約上午10時到場，在陳陪同下步入會場，邊走邊雙手合十致意。在場記者原以為蔡會坐下聊天，但她上香後迅速離開，令部分記者措手不及。

台行政院周四（21日）宣布全台各機關、學校下半旗哀悼，殯儀館服務中心外也下半旗。高雄市新聞局長董建宏表示，火警中不幸喪生的3名陸籍配偶家屬已分別於周二（19日）和周四抵台。三人當中其中1名由在台家屬處理後事，其餘2人由大陸家屬奔喪。高巿府表示，家屬包含機票、住宿等費用均由市政府負責。

公祭儀式於上午11時結束後，陳其邁接受訪問時，感謝各界對事件的關懷與關心，針對這次事件將深自檢討，希望讓城市能夠更安全。他指出，未來無論是制度修正、執行面落實、調查過程等後續相關工作，市府都會不斷檢討。目前傷者中仍有22人住院，已出院21人。醫療專家小組於周四開會，將持續追蹤、照顧傷者的健康。另事發後，市政府檢查當地老舊建築物走火通道設計，截至周五共清拆40處大廈的逃生通道障礙。