台今增2宗確診　兩女一男疑接種疫苗後死亡

台灣周五（22日）新增8宗新冠肺炎確診病例，其中2宗本土個案均來自基隆，6宗境外輸入，無新增死亡病例。台中市同日新增3宗疑似接種疫苗後死亡個案，死者分別接種英國牛津大學和藥廠阿斯利康研發疫苗、美國藥廠莫德納疫苗和台灣高端疫苗。

台灣的中央流行疫情指揮中心表示，新增本土個案中，1人為30多歲印尼女看護，她長期在台工作，周三（20日）因工作需要採檢，周五確診。另一本地確診的50多歲台灣婦女，周三因陪病需求採檢，同日有全身倦怠症狀，周五確診。目前衞生部門已追蹤曾與確診者接觸17人，均列居家隔離。至於新增境外輸入個案為2男4女，年齡由10多至60多歲，分別自緬甸、印尼、泰國、馬來西亞及南非入境。至今台灣累計16,357人確診，當中846人病亡。

台中市衞生局周五表示，截至當日上午8時，該市通報接種疫苗不良反應並死亡134人，當日新增3宗死亡通報個案，分別為55歲男接種第二劑阿斯利康疫苗後死亡，80歲女接種第二劑莫德納疫苗後死亡，以及38歲女接種第二劑高端14天後死亡。3人當中，接種莫德納疫苗的高齡女子有糖尿和高血壓病史，接種高端疫苗女子有急性腎損傷及低鉀血症病史，另一男性無疾病史。