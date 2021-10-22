通過友台報告　歐洲議會呼籲升級關係

歐洲議會周四（21日）宣布以壓倒性的票數高票通過首份《歐盟-台灣政治關係與合作報告》，呼籲歐盟全面提升與台灣的關係，包括更改歐盟駐台辦事處名稱及啟動歐台投資協定。台灣歡迎與誠摯感謝歐洲議會，中國大陸批評此舉嚴重違背一中原則，性質惡劣。

歐洲議會周三（20日）晚以580票贊成，26票反對，66票棄權，通過上述不具約束力的報告，要求歐盟執委會就一項雙邊投資協定緊急啟動影響評估、公眾諮詢和範圍界定。議會還要求執委會把歐盟駐台經貿辦事處改名為「歐盟駐台灣辦事處」，反映歐盟與台灣除經貿外更為廣泛的關係，並於某程度上提升雙邊關係。

涉台報告亦關注大陸針對台灣的攻擊性演習、侵擾領空和虛假宣傳等活動，強調不可單方面改變兩岸關係，也不能違背台灣人意願。報告指出，台灣和平與亞洲安全有直接聯繫，兩岸衝突若擴大到經濟議題外，亦會影響歐洲。

台灣的外交部周四發聲明高度歡迎歐洲議會高票通過友台報告，深信報告為未來台灣與歐盟提升雙邊關係奠定新里程碑。大陸外交部發言人汪文斌同日批評報告嚴重違反國際關係基本準則、一個中國原則，以及歐盟在台灣問題的公開承諾，性質和影響惡劣，中方強烈譴責和堅決反對。