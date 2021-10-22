台歷來首查獲走私名種貓　檢方起訴9人求重刑

台灣的海巡署高雄查緝隊今年8月在安平外海查獲一艘台籍漁船，走私154隻名種貓，總值約1,000萬元新台幣（約270萬港元）。這是台灣首次查獲走私貓。海巡隊隨後逮捕林姓船長等涉案人，高雄地檢署周五（22日）偵結全案，認定台中市某國際漁業公司與寵物養殖場是主謀，將9人依懲治走私條例罪提起公訴。

檢方調查指，海巡查緝隊接獲舉報指，發現一艘「順」字號漁船於8月14日從基隆市八斗子漁港出海，在澎湖外海與大陸漁船接觸。查緝隊其後在安平外海攔下漁船，帶回高雄一個港口進行檢查，在秘密船艙內發現62個寵物箱，每箱分別裝有2至6隻名種貓，包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓等。案發後，台行政院農委會動植物防檢局表示，因走私貓或有疫病，恐危害境內動物安全，所以全部執行安樂死。

高雄地檢署指出，被起訴的9人包括台中市萬灃國際漁業公司實際負責人鄭姓男子、順發886號船長林姓男子、輪機長高姓男子和3名印尼籍漁工，以及高雄市燕巢區寵物繁殖場負責人林姓男子，和從海巡署北部地區機動海巡隊離職的張姓男子與友郭姓男子。檢方審酌各被告人行為恐造成當地防疫缺口而危害動物安全，對寵物交易市場、課稅公平性有重大影響，建請法院從重量刑。