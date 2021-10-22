受賄逾2000萬人民幣　前湖南省社科院長判囚13年

李薦國在一審開庭時，曾認罪認罰。

湖南省社會科學院前黨組書記、院長李薦國受賄一案，周五（22日）在益陽市中級人民法院一審公開宣判。李薦國犯受賄罪，被判處有期徒刑13年，並罰款300萬元（人民幣，下同，約370萬港元），同時對其受賄所得的2,104萬（約2,597萬港元）予以追繳，上繳國庫。

經法院審理查明，李薦國在2008年至2020年期間，利用擔任邵陽市委常委、組織部長、統戰部長，婁底市委副書記、市長、市委書記、市人大常委會主任等職務的便利，為他人在醫藥銷售、項目承攬、工程款支付、職務晉升等方面謀取利益，單獨或夥同妻子、胞弟及特定關係人收受他人所送財物，折合2,704萬元（約3,337萬港元），其中600萬元（約740萬港元）屬未遂。

法院認為，李薦國身為國家工作人員，利用職務上的便利為他人謀取利益，數額特別巨大，其行為構成受賄罪；在共同犯罪中，李薦國起主要作用，屬主犯，惟鑑於他收受部分財物屬犯罪未遂，到案後如實供述犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握的部分情節，且認罪認罰，積極退贓，可從輕處罰，遂作出上述判決。