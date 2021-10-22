台男偷錢事敗亂刀砍死養母　犯案後竟光顧色情按摩店

台灣新北市新莊區周四（21日）下午發生一宗兇殺案，警方調查指，一名20歲李姓男子當天潛入78歲楊姓養母家中偷竊時被發現，竟狂砍22刀將養母殺死，其後更搶走巨款，再逃到台北市光顧色情按摩店。警方展開追捕後，同日深夜11時許將李男拘捕。檢方周五（22日）偵訊後，向法院聲請羈押。

台媒報道，李男周日跟隨楊的兒子工作時，得知對方領取了大量現金並存放在家中，準備發工資給工人，於是趁午休時間乘坐的士前往楊家，途中更在一間五金行購買了一把水果刀。惟李男入屋時被楊婦撞見，竟還喝問：「我缺錢要不要給我錢？」楊婦拒絕後，李男竟狠心向楊亂砍，再搶走36萬元新台幣（約10萬港元）現金，其後逃去。

李男犯案後，先回到新莊區租屋處變裝及收拾行李，然後乘車到台北市的情色按摩店消費，其後才前往花蓮，投靠在網絡遊戲中認識的游姓網友。游姓網友在不知情下迎接李男，隨後與他一起喝酒吃燒烤，未料兩人均被警方拘捕。

報道指，李男原是楊婦鄰居的小孩，因李的生父被通緝後不知所終，加上生母患病，故李出生僅4個月，楊婦便開始照顧，更視如己出。李男年幼時性格乖巧，與楊感情深厚，但自16歲接觸網絡遊戲後性情大變，且對金錢有所需求，頻頻向楊婦索錢，甚至偷錢。楊發現後，狠心將李趕出家中，但仍會私下資助李的房租，楊的兒子也安排李擔任工程學徒，讓他能有收入維持生計。

然而，警方審問李男時，李表現冷血，語氣平和地供述整個犯案過程；對於為何最初只是要錢，最後卻演變為殺人，李僅稱︰「我就是不爽，都給她機會了，就是不給我錢。」