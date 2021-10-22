犯受賄罪　省農村信用社聯合社前理事長判囚13年半

安徽省農村信用社聯合社前黨委書記、理事長陳鵬受賄一案，周五（22日）在安慶市中級人民法院公開宣判。法院以受賄罪，判處陳鵬有期徒刑13年半，並罰款500萬元（人民幣，下同，約617萬港元）。陳鵬當庭表示服從判決，不上訴。

法院審理查明，陳鵬在2001年至2020年間，利用擔任當塗縣委書記、馬鞍山市委常委，六安市委常委、副市長，省聯社黨委副書記、副理事長、主任、黨委書記、理事長等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為相關單位和個人在推銷保險業務、工程承攬、項目貸款、供應藥品、人事調整等方面謀取利益，直接或夥同他人非法收受他人給予的財物，共約7,858萬元（約9,697萬港元），其中4,161萬元（約5,135萬港元）尚未實際取得，屬犯罪未遂。

法院認為，陳鵬的行為已構成受賄罪，且數額特別巨大，惟鑑於其收受部分財物屬犯罪未遂，到案後能如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，並檢舉揭發他人犯罪線索查證屬實，自願認罪認罰，依法可從輕處罰，遂作出上述判決。