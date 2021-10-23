漁民上岸獲補償　兒子不滿錢歸繼母揮刀誤殺親父

上海市青浦區人民檢察院近日就一宗故意傷害罪提起公訴，案中被告嚴峰（化名）與父親嚴春來（化名）同樣為漁民，兩人早前為了一筆政府給予上岸漁民的安置費發生爭執，前者疑醉後不慎用刀割傷父頸致其死亡；檢方遂依故意傷害他人身體致人死亡罪起訴嚴峰。

檢察院表示，嚴春來年輕時與妻離異再娶，嚴峰與妹妹是嚴父與前妻所生。近年來相關部門鼓勵漁民上岸，嚴姓父子也加入移遷的行列。今年1月相關部門通知兩人該月底將發放一筆安置費，嚴峰認為父親該分配給他和妹妹，但村內有人卻告知其父要把錢全給現任妻子。由於嚴峰與繼母關係一向不佳，於是找到父親理論，兩人因而產生不快，同時未談妥分配方案。

今年1月19日，嚴峰獨自喝酒後，回到房間入睡。當晚11時許，其父走進他的房間要討論安置費分配的問題，兩人卻吵起來。期間，嚴春來將放在床頭的水果刀遞向兒子稱，「有本事捅死我」。嚴峰之後順手拿起刀在父親面前指手畫腳，卻割到父親的頸部，致其鮮血直噴。嚴春來之後用手捂頸跑出房間，嚴峰以為父親無大礙於是又倒頭大睡。後來嚴春來回自己的房間致電妻子報警。惟救援人員到場時，他已因失血過多致休克性死亡。

經查，嚴峰雖犯故意傷害他人身體致死亡，但他與父親無深仇大恨，無明顯殺人動機，案發當晚屬於一時激憤揮刀，未想到會造成父親死亡，故認定嚴峰非故意殺人。