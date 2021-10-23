盜竊犯救退役老兵後被感化　潛逃15年終自首

上海市青浦區男子魏豐（化名）近15年前結夥盜竊後潛逃，多年來在外漂泊。近日，魏豐在北京市幫助一名癱倒在地的老翁後，與老翁結成好友，更談起心事，最終被老翁感化，向上海市青浦區警方投案自首。

案發於2006年12月，青浦區一間工廠價僅70多萬元人民幣（約86萬港元）的原材料被盜。案發後，警方陸續拘捕6名疑犯，惟魏豐始終潛逃在外。多年來，魏豐為躲避警方追捕，隱姓埋名、四處漂泊，並中斷與家人的聯繫。直至上月某天晚上，逃竄至北京的魏豐經過良鄉機場附近的路邊時，發現一名老翁癱倒在地，於是上前扶起並把他送院治療，甚至墊付醫藥費。

為表感謝，老翁事後特意邀請魏豐共餐，席間，魏豐把往事告知老翁，並透露心事。老翁是一名退役老兵，聽完魏豐的經歷後，「怒其不爭，哀其不幸」。惟其後與魏豐兩次接觸後，老翁認為魏只是一位內心善良的農家孩子，為報答其救命之恩，於是勸說魏豐投案，同時聯繫警方。最終，在警方及老翁多番規勸下，魏豐放下心理包袱，上月18日在老翁陪同下自首。

目前，魏豐因涉嫌盜竊罪被警方採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。