法院宣判2宗製售假冒名牌商品案　69人獲刑

上海市浦東新區人民法院周五（22日）通報，該院近日集中宣判了兩宗涉及奢侈品牌的知識產權刑事案件。法院以假冒註冊商標罪或銷售假冒註冊商標的商品罪，分別對69名被告判處有期徒刑8個月至5年9個月不等的刑罰，並處以5,000元（人民幣，下同，約6,165港元）至1,170萬元（約1,442萬港元）不等的罰金。

在假冒名牌服飾系列案中，被告劉某及妻子張某組織公司員工或委托其他加工廠，生產假冒CHANEL、Gucci、Dior、LV等品牌服飾，銷售金額達4,240萬元（約5,228萬港元）。該團夥分工明確，由劉某經營公司，張某負責購買正品服飾，由公司服裝設計室製版出樣後，委托代工廠批量生產，再由銷售員在門店售賣，全案涉及設計師、紙樣師、質檢員、銷售員等數十人。其中，劉某被判囚5年9個月，罰款1,170萬元，同案其餘47名被告亦分別獲刑。

在假冒名牌珠寶系列案中，經營珠寶公司的被告黃某夥同多人，生產假冒Cartier、Van Cleef & Arpels、Piaget等品牌珠寶首飾，並通過網店銷售牟利，涉案金額高達6,100萬元（約7,521萬港元）。法院認為犯罪情節特別嚴重，於是分別對21名被告判刑。