繼承母親遺志　男子始尋獲失散63年兄弟姊妹

家住上海市黃浦區的胡先生出生後，隨即被人領養，他一直希望能尋回親生父母。而在江蘇省句容市的方先生，在母親死後便繼承了她的遺志尋找弟弟。經過63年苦苦找尋，胡先生早前到公安機關進行採血尋親，最終揭開了自己的身世，並於周五（22日）與8名兄弟姊妹重聚。這是公安部開展「團圓」行動以來，尋找到失散時間最長的一家人。

1958年，江蘇省句容市方家誕下第8名孩子，由於生活困難，方母將孩子送到上海，後來孩子被一戶胡姓家庭領養。從此孩子改名換姓，直到長大後得知自己和父母非血緣關係，胡先生用盡各種方法嘗試找回家人不果。今年63歲的他，7月得知公安部的團圓行動可替市民尋親，於是前往上海市公安局黃浦分局登記訊息，並留下血液樣本。

今年9月底，專家透過比對排查，發現方先生的42歲兒子可能與胡先生屬於同一個家系，民警便聯絡方先生的兒子，後者以為是電訊詐騙拒絕配合。後經民警耐心解釋，方先生的兒子才同意向親屬了解情況，並確認家父親確有一名弟弟出生後被送走。民警於是前往江蘇省句容市找到69歲的方先生和他的5個兄弟姊妹核實情況，同時採集各人血液樣本帶回上海檢驗比對，本月初確認了胡先生與方先生等人確為親生兄弟姊妹。

周五胡先生跟方先生等6名家人，終於在上海市公安局刑偵總隊會議室重聚，眾人相擁而泣。據大哥方先生表示，當初方家共有6女4男，惟其中一個妹妹夭折，如今9兄妹仍健在。當日刑偵總隊的食堂還特地為胡先生和方家準備了湯圓，寓意團團圓圓。