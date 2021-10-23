網傳大學教授騷擾女學生多年　校方知情包庇

內地大學再爆教授性擾騷學生醜聞。近日網上有人發文舉報北京林業大學一名男教授騷擾女學生多年，並質疑校方一直知情，卻包庇該名教授。周五（22日）內媒就此事聯絡到發文中提到的教授時某，他表示有關指控是誣陷。北京林業大學宣傳部回應稱，將調查核實此事後向公眾交代。

網上發文者自稱在動物保護領域工作多時，曾聽聞過關於北京林業大學某學院教授時某性騷擾和PUA（即追女、搭訕）的事迹，以為是流言，直到確認事件的真實性和嚴重性才決定寫出來。發文者提到，時某於2007年前後到該校任教，便開始騷擾女學生，又不公平對待男學生。有學生曾向學院舉報，但學院十多年來一直沒處理。

發文者列舉時某的行為，包括借出差與林草局官員吃飯的機會，讓女學生陪酒；以討論項目為由進入女學生房間，之後把對方強壓在床上欲進一步侵犯，直至女學生表示要報警；勾搭男學生，令原本陽光健康的男學生變得鬱鬱寡歡，畢業工作不久便猝死等。發文者又指，年逾六旬的時某，把心思都放到與學校和林草局搞關係，科研水平卻強差人意。

時某回應記者查詢時稱，發文內容為明顯的誣陷，「十分惡毒，肆無忌憚」。他對此表示氣憤，又稱有人在背後炒作事件，問題可能比較複雜。至於如何處理此事，時某稱暫不方便透露計劃。