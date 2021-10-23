宜賓破全省首宗販賣合成大麻素案　拘捕2人

內媒周五（22日）報道，四川省宜賓市公安局破獲了該省首宗販賣合成大麻素案件，拘捕2人，繳獲合成大麻素5瓶、特製電子煙杆219支。有禁毒專家表示，需要進一步加強對新形態毒品和新的物流方式監管，防止兩者結合成為毒品流通新渠道。

今年7月12日，宜賓市翠屏區公安分局禁毒大隊偵辦笑氣非法經營案過程中，對疑犯審訊時，得知有人在販賣、吸食裝有合成大麻素的電子煙。同月下旬，宜賓翠屏區禁毒大隊專案組在宜賓禁毒支隊率領及成都警方配合下，成功查獲一個販賣合成大麻素的窩點，逮獲上述疑犯，並查獲大麻煙油和特製電子煙杆。

警方初步審訊發現，疑犯馬某和關某均不到20歲，兩人從網上購入合成大麻素後，再通過網絡渠道找尋買家，並利用速遞送貨。如果買家位處較遠的城市，則通過其他方式運送。目前兩人已被檢方批准逮捕，案件正在進一步調查中。

宜賓偵查發現，購買吸食「大麻煙油」電子煙的消費群體多為18至25歲的年輕人，普遍抱着一試無妨、危害不大、不違法等心態嘗試，銷售區域涉及四川多個縣市。目前在郵政、警方等多方合作下，郵政速遞企業已通過收寄時當面檢查、中轉中心過機安檢等方式，將通過傳統速遞方式運輸毒品的渠道徹底斬斷。