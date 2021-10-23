市民舉報食安問題　竟遭市監局職員辱罵

湖北武漢市一名呂姓男子，上月底致電市場監管局舉報食安問題，直至日前才獲回覆，卻遭執法人員張某以粗口辱罵。市監局周五（22日）表示已向呂男致歉，局長柳紅斌同日表示已立案調查張某，形容他「素質低下」，有損單位形象。

事主呂男憶述，他上月24日在湖北孝感應城市一間超市，購買一袋手工雞柳，及後發現包裝袋上有兩個生產日期，分別為2020年12月14日和2021年8月23日。他遂於上月28日，致電孝感市市長熱線投訴。11天後，呂男才獲應城市監局執法人員張某聯繫查詢。

呂男表示，他上周二（12日）按照張某要求，經網上遞交相關證據。到本周三（20日），呂男見投訴仍無進展，遂致電張某查詢。張某回應時，堅稱自己未有收到呂男的證據，又以粗口「你X的」辱罵事主，形容「你們這些人真是可惡」。呂男質問對方為何罵人，張某又稱「你X的個死X」。

應城市監局紀檢監察部門負責人周五解釋，張某懷疑呂男是專門舉報的「職業打假人」，才顯露出不耐煩的態度，當局已經要求張某說明情況。局長柳紅斌強調，市民呂男是正常投訴，言語並無不妥。該局將認真調查投訴，並及時回覆。