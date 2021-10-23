自駕團新冠群組破百　接壤蒙古口岸現病例

內地爆發自駕團群組新冠疫情，關聯感染人數仍在上升。國家衞健委周六（23日）通報，前一日再多38宗群組關聯的本土確診或無症狀感染個案，累計關聯感染個案增至107人。其中內蒙古接壤蒙古的策克口岸出現2宗病例，1名患者近日多次往返爆疫的達來呼布鎮，疑為本輪疫情的源頭。

內地前一日新增38宗本土確診病例，北京昌平區新增6宗，其中5人到過內蒙古額濟納旗、寧夏及山西等地旅遊，其餘1人為一宗確診病例的密切接觸者。內蒙古新增11宗本土病例，其中9人來自阿拉善盟額濟納旗，患者包括達來呼布鎮多名工人、桐楠閣餐廳員工及2名策克口岸居民。其餘2人來自錫林郭勒盟，與自駕團群組無關。

甘肅前一日新增17宗本土確診，均與自駕團群組有關。13人由蘭州市通報，當中12人屬於雲南昆明市旅行團，包括導遊及一名司機，到過額濟納旗、嘉峪關市等地；其餘1人由無症狀感染轉為確診。張掖市新增2宗本土病例，其中1人曾與早前確診者在同一間穆斯林餐廳用膳；其餘1人為早前確診者的10歲兒子。嘉峪關市新增1宗本土病例，是湖南長沙市早前病例的8歲女兒。隴南市新增1宗本土病例，是雲南旅行團的另一名司機。

此外，寧夏新增3宗本土病例，其中2人來自吳忠市，患者曾隨吳忠市前一日確診者旅遊，包括到位於內蒙古額濟納旗的桐楠閣餐廳用膳。其餘1人來自銀川市，患者到過金鳳區親水宴會中心一場婚宴。期間，自駕團群組最初感染的8人之一到過該中心用膳。雲南德宏州新增1宗本土病例，與自駕團群組無關。

此外，內地前一日新增17名無症狀感染個案。6人為本土病例，其中2人來自貴州遵義市，曾與當地確診者一同打麻雀。2人來自寧夏，其中1人來自吳忠市，是檢疫隔離酒店的工作人員，另1人來自銀川市，到過金鳳區親水宴會中心用膳。其餘2人來自雲南德宏州，與自駕團群組無關。

內地亦新增12宗境外輸入病例，包括上海3宗，福建和廣西各2宗，天津、遼寧、山東、廣東和雲南各1宗。同日新增11名境外輸入無症狀感染者。