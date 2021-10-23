美撐台參與聯合國活動　陸使館提嚴正交涉

美國國務院東亞暨太平洋事務局官員，周四（21日）批評中國大陸曲解聯合國大會第2758號決議，並支持台灣有意義參與聯合國活動。大陸駐美國使館周五（22日）表示堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

美國亞太事務局副助卿華自強（Rick Waters），周四在德國馬歇爾基金會研討會上表示，大陸曲解了聯合國大會於50年前，承認「中華人民共和國政府是中國在聯合國唯一合法代表」的決議意涵，藉此阻止台灣參與聯合國活動。

大陸駐美國使館發言人周五斥責，有關言論罔顧事實、混淆視聽，公然挑戰一個中國原則，是對中方嚴重的政治挑釁。發言人指出，美方近期一邊聲稱堅持一個中國，一邊提升美台關係，充分暴露美方「以台制華」的冷戰思維和險惡圖謀。

此外，美參議院外交關係委員會亞太小組主席馬基（Edward Markey）與參議員沙利文（Dan Sullivan），周三（20日）聯合提出「確保常態往來支持台灣安全行動法案」（簡稱台灣確保法案，ASSURE Act）。馬基周六（23日）表示，法案旨在加強美國在亞太部署，降低台海衝突風險。