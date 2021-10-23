美警告華收集基因數據　恐主導先進技術領域

美國國家反間諜和安全中心（NCSC）的官員周五（22日）發出警告，指中國正試圖收集全球基因數據，以建立最大的生物數據庫，並致力發展人工智能領域，可能會讓中國取得具決定性的軍事優勢，甚至在美國的醫療或其他重要範疇佔主導地位。

NCSC發出的警告，包括再度提醒企業主管、學者、地方及州政府，在重要行業上接受中國投資或專業知識的風險，但強調並非打算要求官員拒絕中國投資，而是鼓勵對知識產權加以控制及實施安全措施。NCSC代理主管奧蘭多（Michael Orlando）在周四（21）罕見的簡報會上向記者表示，美國不能在人工智能、自主系統、量子計算、半導體及生物科技領域上輸給中國。

奧蘭多續指，中國企業及學界均受中國共產黨掌控，需要為黨的利益服務，而當局多年來一直提醒，惟人們尚未領會。他拒絕評論美方應否頒布更嚴格的限制或徹底的禁令，僅稱其職責並非提出政策建議。奧蘭多指，NCSC與民企及學界有進行定期簡報，又承認產業及院校需要中國學生，但未透露哪些人或企業與當局進行簡報。