涉貪省公安廳副廳長印刷自傳　政法委斥「兩面人」

貴州省公安廳前黨委副書記、常務副廳長趙翔今年5月因涉貪而被開除黨籍及公籍，中央政法委周六（23日）進一步通報趙翔案件的細節，揭露他大搞拉幫結派、腐化墮落，又為涉黑團夥撐起保護傘，甚至侵佔公款印刷「自傳」，塑造其大公無私形象，官方通報中直斥他是「兩面人」，在面臨法律嚴懲的同時，也成為政法隊伍教育整頓的典型案例之一。

中央政法委在微信公眾號「長安劍」指出，貴州不少人都收到趙翔贈送的一本書，書名為《流金歲月》，惟該書是他專門找人操刀代筆炮製的「從警自傳」，將趙翔描繪成勵精圖治、大公無私，從縣城普通民警，靠着自身奮鬥成長為公安系統的領導幹部。

但經過官方調查發現，趙翔現實中涉貪、涉黑、涉惡等樣樣俱齊，肆無忌憚地大搞權錢、權色交易，早在1997年還是一名處級幹部時，就開始收受財物。隨着趙翔步步晉升，先後任貴州警官職業學院院長，省公安廳副廳長等，腐蝕情況就愈來愈多，曾利用自身職務便利為他人拿下共計3,000多萬元人民幣（約3,600萬港元）的設備採購和工程建設專案，並為其家屬安排在公安系統工作。

官方批評，趙翔來者不拒自甘被「圍獵」，身居要職高位卻放棄政治品質，忘記初心使命，追求金錢美色。而在中央的掃黑除惡鬥爭的前沿陣地，趙翔早已淪為黑惡勢力的「保護傘」，親自為「黑老大」站台撐腰，另又收受巨額賄賂，直接干擾執法辦案，助長有關黑勢力。

公開資料顯示，現年66歲的趙翔，歷任貴州省平壩縣公安局副局長、局長，貴州省公安廳禁毒工作處處長，省禁毒委辦公室副主任，貴州警官職業學院院長、黨委書記等職務，2006年起擔任貴州省公安廳副廳長，2012年起兼任省公安廳黨委副書記，至2016年調任省政協社會與法制委員會副主任，直至2018年5月退休。