額濟納旗累計24人確診　多名公職人員被問責

內地本月中爆發自駕團群組新冠疫情，多地被牽連出現關聯個案。其中，內蒙古阿拉善盟轄下的額濟納旗至周六（23日）累計出現24宗確診個案，當地政府宣布，嚴肅處理3宗疫情防控履職不力問題，多名官員被問責，涉及衞健委、公安局等部門。

額濟納旗政府通報指，在上周日（17日）發生本土疫情以來，部分工作單位及工作人員仍置若罔聞，影響防控工作大局，當局遂決定懲處有關人員。其中，旗衞健委前黨組書記、主任曲江輝因履職不力、調度指揮不當得，被免去黨組書記、提名免去主任務，並將由旗紀委監委嚴數追責問責。副主任劉琴、圖娜木拉則分別被免職及在全旗通報批評。

旗公安局方面，旗人民醫院的執勤民警焦佳、謝宗龍因嚴重失職，帶領未肯定染疫的人進入醫院隔離病房潛在感染區，兩人及其班領導因失職塞責，造成嚴重的安全事故，被當局全旗通報批評。而負責疫區豐景家園的民政局相關部門，因疫情防控工作重視不力，未有對小區的出入人員按規定進行登記、核實身份、測量體溫等，因工作態度敷衍應對，民政區被全旗通報批評。