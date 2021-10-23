欽州市檢察院前檢察長　涉受賄被雙開

林俊因受賄及為他人牟利被雙開。

廣西紀委監委周六（23日）通報，欽州市人民檢察院前黨組書記、檢察長林俊因受賄及為他人牟利，經自治區黨委批准，決定給予林開除黨籍及公職處分；其涉嫌犯罪問題移送司法機關依法處理，所涉財物隨案移送。

通報指，林俊背棄初心使命，知法犯法，甘於被圍獵及官商勾結，大搞權錢交易。另與他人串供對抗組織審查，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品，私車公養；利用職務便利以及職權或地位形成的便利條件，為他人牟取利益及非法收受財物，數額特別巨大。 

林俊因嚴重違反黨的政治、廉潔和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大甚至十九大後仍不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，遂依據有關規定對他作出上述處分，並收繳其違紀違法所得。

資料顯示，現年49歲的林俊長期在廣西任職，1999年起歷任廣西人大法制委辦公室幹部、廣西人大常委會法工委法規二處副處長等。2009年起任廣西人大常委會辦公廳行政財務處副處長、處長；2017年起任廣西檢察院副巡視員，一年後任廣西欽州市檢察院黨組書記、副檢察長；2019年至受查前任廣西欽州市檢察院檢察長、黨組書記，市委政法委委員。