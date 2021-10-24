600長者旅行團被迫滯留　酒店坐地起價惹議

受自駕團群組影響，內蒙古阿拉善盟轄下的額濟納旗近日有多人確診新冠肺炎。惟內媒上周六（23日）報道指，安徽蕪湖市有超過600名旅客，上周乘火車至濟納旗旅遊，卻遇上當地疫情管控措施而滯留至今。有旅行團的領隊反映，團友大部分都是長者，且患有長期病患，他們目前除了食品及藥物的問題外，酒店更坐地起價提高每日的住宿費用，不付錢更會被趕走。

報道引述旅行團領隊李小姐指，她有份帶領的「幸福專列號」老年旅行團目前被隔離在酒店，該趟旅遊專列有12個旅行團，共計有600多人，年齡介乎60至80多歲。他們原定在上周日（17日）前往額濟納旗的達來呼布鎮遊覽胡楊林景區，當晚入住旅行社安排的酒店後，接計劃於翌日返程，未料卻遇上管控措施。

李小姐又指，由於酒店坐地起價且價格高昂，部分旅客與酒店方更一度傳出紛爭，客人若不願意承擔住宿費用，「就把我們（旅客）往外面趕」。另基於食品供應有限，即使官方發布幾十個可提供餐飲配送的餐廳，但由於滯留人數過多，大家都不能按時吃飯，且飲食費用最後亦需由旅行社承擔，直言該團賺取的收入並不多。

此外，李小姐反映，部分老人身患疾病，但被滯留期間藥物短缺，有糖尿病患者因為無法正常注射胰島素，血糖一直增高。另有一名肺癌患者需於周一（25日）接受化療，但被困當地，加上抗癌藥只剩一天的分量，這些問題大家都無從入手。

額濟納旗疫情防控工作指揮部上周六回應，有關部門已前往旅行團所在酒店，與團隊負責人、導遊、酒店等多次溝通，目前正採取相關措施盡量滿足滯留旅客提出的需求。針對用藥需求，官方會派專人購買並送至酒店，並安排額濟納旗蒙醫醫院作為綜合門診，開放給有需要的長期病患。另規定酒店房間價格每天不超過200元人民幣（約240港元），並由市場監管部門進行監督。