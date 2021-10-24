被羈押兩年後檢方不起訴　借貸男中介獲國家賠償

安徽省宿州市蕭縣62歲男子李德敏，從事民間借貸中介服務多年，惟兩年前被舉報非法吸收公眾存款，被縣檢察院提起公訴及羈押。惟檢方後來以沒有犯罪事實、不構成犯罪，決定不起訴。被羈押749天的李德敏恢復自由身後向政府索賠，直至近日檢方以侵犯其人身自由權，決定及予賠償共計逾39萬元（人民幣，下同，約46.8萬港元）。

內媒上周六（23日）報道，李德敏一案發生於2019年2月25日，他被舉報指「以借貸為業，以盈利為目的」，用高息回報為誘餌長期大量吸存社會上不特定人群資金，涉嫌非法吸存放貸及套取國家金融機構信貸資金高利轉貸。李同年5月因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被縣公安局逮捕，案件後來因改變管轄區域，移送至靈璧縣人民檢察院審查起訴。

不過，靈璧縣人民檢察院今年8月17日出具的一份不起訴決定書載明，經審查查明，李德敏在2006年至2018年以來提供資金通道，為30多名出借人與借款人簽訂借款合約，提供服務並收取1%至3%不等的服務費，借款數額共計2,700多萬元（約3,240萬港元）。該院核查後認為，李的上述行為沒有犯罪事實，不構成犯罪。

李德敏的代理律師認為，從以上法律關係來看，舉報李德敏的人名義上是為維護自己的權益，舉報違法犯罪，但不排除是被法院判決承擔擔保責任後倒打一耙的表現。李亦認為舉報者實為打擊報復。

就李德敏被錯誤羈押的749天，蕭縣檢察院按照國家上年度職工日平均工資的每日賠償金計算，支付他人身自由權賠償金27.94萬元（約33.52萬港元）。但因其他方面賠償未達成協議，檢方只支付其精神損害撫慰金11.2萬元（約13.4萬港元）。但李的兒子則表示，只希望檢方能發布官方聲明，公開賠禮道歉，消除此事對父親的影響。