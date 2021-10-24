內地昨增43宗確診　張掖市多地封閉管理

國家衞健委周日（24日）通報稱，內地前一日新增43宗確診，分別為境外輸入17宗和本土確診26宗，無新增死亡病例，目前累計確診96,758宗，其中4,636人死亡。甘肅張掖市區、山丹縣所有小區（村）自上周六（23日）開始實行封閉式管理，民眾非必要不得外出。

通報顯示，新增的本土確診病例分別為內蒙古7宗，甘肅和寧夏各6宗，北京4宗，河北、湖南和陝西各1宗。新增的境外輸入分別為浙江8宗，上海4宗，北京、黑龍江、廣東、廣西和雲南各1宗。另新增19名無症狀感染者，其中湖南長沙和雲南德宏州各新增2名本土無症狀感染者。目前仍有564名患者需留院隔離治療，其中13人為重症病例。

甘肅省蘭州市城關區東湖小區、張掖市甘州區錦繡嘉苑、張掖市甘州區龍王廟小區，3地自周日起調整為中風險區。另張掖市防疫指揮部辦公室上周六發布通知，即日起對轄區內的道路進行交通管制，除公務用車、防疫應急、執勤執法車輛外，其他車輛禁止上路行駛。當地部門將分批安排民眾接受核酸檢測，防止民眾聚集和交叉感染。