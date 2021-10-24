美台召開工作會議　討論擴大台灣國際參與

美國國務院上周六（23日）表示，美國在台協會（AIT）與駐美代表處上周五（22日）召集台美高階官員舉行國際組織工作視像會議，討論擴大台灣參與聯合國與其他國際組織等議題。台外交部周日（24日）表示，此會議展現台美雙方共同推動台灣有意義參與國際組織的強韌夥伴關係，感謝美方的堅定支持。

會議中討論支持台灣有意義參與聯合國，並貢獻寶貴專業知識以因應全球挑戰，包括全球公共衞生、環境與氣候變遷、發展援助、技術標準與經濟合作。美方與會官員重申美國對台灣有意義參與世界衞生組織（WHO）與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的承諾，並討論凸顯台灣在廣泛議題作出貢獻的能力。

台灣方面有外交部主任秘書徐儷文與駐美副代表王良玉出席會議，徐儷文致詞時感謝美方一貫的堅定支持與承諾，強調將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的國際參與原則，與包括美國在內的理念相近國家共同合作。台外交部周日表示，美方在會中肯定台灣是疫後復甦多邊合作不可或缺的重要夥伴，並重申美國將持續致力協助擴大台灣國際參與空間，以及台美雙方的密切合作。