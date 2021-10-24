擅改女童詩作曲解詩意　出版社道歉兼召回書籍

福建的遊先生上周五（22日）向內媒投訴稱，天津人民出版社所出版的《孩子們的詩2》一書中，收錄其女兒遊若昕的17首原創詩作，然而其中6首遭出版社擅自修改，甚至被曲解詩意。除了修改內容，詩集中所附小詩人手稿也被P圖。該書籍合作出版公司北京匯智博達圖書音像有限公司總經理助理曾榮東回應，問題正在處理中，承諾將在雙十一之前召回書籍首版、修改加印版，同時公開道歉。

據遊先生稱，女兒遊若昕自6歲開始創作詩歌，曾獲得過多個獎項，2019年有出版社聯繫說要把女兒的詩納入書中出版。購買書籍後，遊先生發現該書收錄女兒17首詩作，但令他詫異的是，其中6首遭不同程度的修改，比如那首《下筆如有鬼》，原作是批判學生背誦滿分作文的行為，但出版社把詩名改成《下筆如有神》，一字之差，變成了鼓勵這種行為。

女兒另一首詩作的詩名《白居易》也被修改，遊先生指該詩的精髓就在詩名，然而在該書中詩名被改為《爸爸的白髮》。遊先生指，孩子對這件事非常氣憤，遊先生亦指，如果出版社認為詩作不適合出版，可以刪除，但在未經授權同意下沒有資格擅自修改。遊先生續指，在本月初與出版社確定解決方案後，對方遲遲沒有實質性進展，至內媒報道出版社才回應正聯繫噹噹網、京東商城等平台召回書籍。