台今連續3次地震 宜蘭最強達6.5級

台灣中央氣象局顯示，宜蘭和花蓮周日（24日）先後發生3次地震，震度最強一次為下午1時11分的黎克特制6.5級地震，震央位於宜蘭縣南澳鄉。中央氣象局地震測報中心分析宜蘭南澳鄉地震原因，初步判斷為斷層作用。多地民眾在網上留言稱，震感強烈，「嚇死人了」。

台灣中央氣象局發布消息稱，花蓮中午12時38分發生4.5地震，地震深度23.8公里，震央位於花蓮縣近海，最大震度花蓮縣、宜蘭縣3級。其後在下午1時11分，宜蘭縣南澳鄉發生6.5級地震，1分鐘後大同鄉發生5.4級地震，震源深度67.3公里，震央距離縣政府16.6公里，最大震度蘇澳、南澳、宜蘭市3級

地震發生後，中央氣象局發布「國家級警報」。台北捷運全線停止行駛，工作人員引導乘客離開捷運站；台鐵蘇新至鳳林等多個路段，列車慢駛檢修；台灣高鐵南港至苗栗等部分列車延誤，南港至左營全部停駛。

新北市新莊區昌平街中央路交叉路口一處建築工地，20多層的頂樓天秤吊臂折斷，幸未掉落地面，無人受傷，目前新北消防局與警方已前往處理。另在宜蘭有便利店貨架上面的物品掉落一地，店員忙於清理；礁溪則有大型招牌掉落，無人受傷。