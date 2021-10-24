自駕團群組波及11省份　大部分感染者曾跨地區旅遊

內地新冠肺炎自駕團群組引發多地出現感染病例。國務院聯防聯控機制周日（24日）在北京舉行新聞發布會，會上指出自本月17日以來國內多地出現散發本土疫情，一周之內已波及11個省份，當局已要求發生疫情的地區，要迅速進入應急狀態。

國家衞健委疾控局副局長吳良有在會上表示，本次疫情波及範圍廣、傳染性強，目前發現的跨地區感染者絕大多數與旅遊團或自駕的遊客有關，潛在風險人員的跨地區流動性大，涉及省份較多，疫情進一步擴散的風險大。他又指，本次疫情的病毒為印度Delta變異毒株，部分病例呼吸道樣本病毒核酸載量高，顯示病例排毒量大，傳播力強，在暴露人群中引起續發傳播的風險較高。

吳良有續指，疫情源頭目前還在調查及溯源當中，截至上周六（23日）已累計有133名感染者，當中有106人與旅行團傳播鏈有關，涉及13個旅遊團或自駕遊。他強調，總體上看目前疫情處於快速發展階段，非旅行團的病例數量開始增加，預計隨着風險人群排查和篩查工作持續開展，未來幾天發現病例的地數將繼續增多，疫情波及範圍可能進一步擴大。

國家衞健委新聞發言人米鋒指出，當前國外疫情持續蔓延，加上季節因素疊加，容易引發疫情傳播擴散。本次疫情呈快速發展態勢，風險持續加大。當局要求有關地區迅速進入應急狀態；未發生疫情的地區要加強監測預警。另要嚴守外防輸入各個關口，堅持人、物、環境同防，減少跨區域聚集性活動，堅決遏制疫情擴散蔓延。