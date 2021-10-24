鄧勵升任外交部副部長　華春瑩接任部長助理

內地傳媒周日（24日）報道，中國外交部官網的「主要官員」欄目更新顯示，外交部部長助理鄧勵已升任為外交部副部長，分管西亞北非、非洲、歐洲地區、領事事務以及檔案工作。而部長助理一職由發言人華春瑩接任，分管新聞、禮賓以及翻譯工作的部長助理。

資料顯示，現年56歲的鄧勵為福建泉州人，1987年進入外交部工作，先後在西亞北非司、駐毛里塔尼亞大使館、駐阿爾及利亞大使館、駐比利時大使館、歐洲司等工作。2011年，他出任中國駐法國大使館公使，4年後回外交部任西亞北非司司長。至2019年1月底出任中國駐土耳其大使，於去年接任外交部部長助理。

而51歲的華春瑩自1992年起就在外交部工作，她在同年任外交部西歐司科員，3年後駐新加坡大使館職員、隨員、三秘，至1999年回到外交部西歐司任職三秘、副處長。她至2003年任外交部駐歐洲聯盟使團二秘、一秘、參贊，2010年任外交部歐洲司參贊；至2012年回到北京工作任外交部新聞司副司長，並於前年升任外交部新聞司司長，直至今次接任新職。