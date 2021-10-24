中俄聯演及巡航　解放軍少將：增強應對安全威脅

中俄兩國海軍早前在日本海舉行演習，雙方軍艦其後在西太平洋相關海域展開首次海上聯合巡航，引起各界關注。在今次演習帶領中國海軍的解放軍北部戰區海軍副司令員、海軍少將柏耀平周日（24日）表示，今次聯演和巡航成效明顯，甚至超出預期，有助增強兩國軍方應對安全威脅能力。

中方指揮艦、055型萬噸級驅逐艦南昌號周日回國停靠山東青島軍港碼頭，柏耀平接受內媒記者訪問時表示，本次聯合演習和巡航，有助提高中方編隊指揮員的戰略意識，提升艦艇各級指揮軍官的指揮戰術，加強中國海軍官兵的實戰化素養、實戰化水平，以助面對戰場的應變能力。

柏耀平認為，此次聯演和巡航不在岸上開設指揮機構、不同戰區海軍參演艦艇不經集結，直接趕赴演習場，有助各隊高效完成巡航任務。而在演習科目、巡航路線設計等，兩軍根據戰場變化而臨時協同，貼近實戰需求。另中方亦是首次派出南昌艦和運8反潛巡邏機出國參演。

針對雙方聯演結束後，立即開展首次聯合巡航。柏耀平表示，此舉是考慮到進一步鞏固發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的背景下，提升中俄海軍遠海聯合行動能力，同時提高雙方海上聯合巡航行動組織指揮水平，希望通過聯合巡航，增強並標誌兩國海軍共同應對海上安全威脅能力達到前所未有的新高度。