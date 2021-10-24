越藉男3度偷渡赴台工作　主動投案獲減刑

台灣一名越南籍黎姓男子3度非法入境，前兩次遭查獲台方驅逐出境，最後一次則是自行赴移民署自首。基隆地方法院近日審結，認定黎男符合自首要件依法減刑，判處2個月有期徒刑，並可以每日1,000元新台幣（約282港元）折算易科罰金。

黎男2017年11月違反出入境及移民法遭查獲，同年12月由內政部移民署執行驅逐出境，並管制禁止入境至2023年12月13日。未料，他2018年3月再度遭查獲非法入境，移民署再次執行驅逐，並延長其禁止入境直至2033年12月13日止。

黎男為求來台工作，明知未向主管機關申請許可，2019年3月以6,800美元（約5.3萬港元），從中國大陸地區福建省福州市某不明港口，搭乘不詳船隻至基隆市某港口，再度偷渡進入台灣，直至今年6月23日主動投案。

基隆地院近日審結，法官認為，黎男未經許可偷渡入境，影響台灣邊境管制及外國人入境管理等安全問題，但因其主動投案且符合自首要件，得依法減刑，且審酌其無犯罪紀錄、坦承犯行，遂作出以上判刑。