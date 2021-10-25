「推銷媛」直播賣二手車　衣着暴露博流量引熱議

內地網紅吸引點擊、流量的手法層出不窮，繼早前的佛媛、幼兒媛等亂象後，近日又出現「二手車推銷媛」。內地傳媒周日（24日）報道，有直播平台的女網紅為了賣車博取關注，利用衣着暴露、撩人的姿勢和挑逗性言語誘人買車打賞，引起熱議。

綜合傳媒報道，多個在網上賣二手車的直播平台近日出現多名衣着暴露的年輕女子，她們與過往清一色男性的推銷手法不同，在部分營銷影片上加入大膽露骨的情節，當中包含一些軟色情內容，甚至出現一些對車輛毫無關係的搔首弄姿動作，有個別女主播更對「打賞榜」第一名的粉絲，頻頻撒嬌喊「爸爸」。

有二手車商認為，通過暴露身體來吸引流量，這種「打色情擦邊球」的營銷行為會拉低整個行業的層次，強調交易重視的是車輛品質。另有車商表示，不少同行近日以上述直播的營銷模式獲得不錯的成績，但認為「二手車推銷媛」對車輛的專業知識仍有待加強，賣車並不是靠露骨「賣肉」。

事件引起網民關注，有人將這些女主播戲稱為「二手車推銷媛」，並呼籲有關部門整治上述亂象，亦希望直播平台做好審核義務。對於上述情況，國內主流短片平台都先後表示，將對類似的各種媛進行徹查，禁止低俗行為出現。