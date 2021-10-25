台漁港罕現小海豹出沒　疑與家人走散迷路

台灣新北市瑞芳區鼻頭漁港周日（24日）下午出現一隻小海豹，不少民眾親眼目睹，引起關注。該市動保處長楊淑方表示，目前仍無法確定海豹是從哪誤闖入港，正與專家學者研議要如何安置。另提醒民眾，海豹在台灣屬於外來種的保育類動物，切勿隨意靠近。

台媒報道指，Facebook專頁「Ocean Love Dive Club。海洋樂潛水俱樂部」發文指出，不知道是否因地震關係，鼻頭漁港來了一隻不該在亞熱帶出現的小海豹，有超過30名遊客與居民目睹，有路人更表示以為是小狗在海裏游泳。

楊淑方表示，小海豹可能是跟媽媽分離後獨自游到漁港，牠大約長50至60厘米，仍在哺乳期不宜在外太久，警方目前已封鎖現場，避免民眾靠近。她又指，海豹群不太會游回漁港附近，且原本不該在溫帶海域出現，當局目前正跟漁港、海巡隊調閱閉路電視畫面查找小海豹的家人。

另外，由於漁港內的環境不適合海豹生存，加上海豹是外來種對其生態也會有影響，當局已緊急跟專家學者、海保署開會該如何安置牠，並打算周一（25日）天亮後採取行動，已聯繫4、5名潛水員及當地的水族館協助圍捕及協助提供安置空間。